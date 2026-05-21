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2026.05.21 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 1 0
ヤクルト 2 2 3 0
  • OUT

    5番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 武岡 龍世 空振り三振 3アウト

  • OUT

    巨0-2ヤ

    5番 岩田 幸宏 ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ 巨 0-2 ヤ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    巨0-1ヤ

    3番 鈴木 叶 サードゴロ ヤクルト得点！ 巨 0-1 ヤ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 センターフライ 1アウト

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