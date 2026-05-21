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2026.05.21 18:00 明治神宮野球場
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OUT
5番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 武岡 龍世 空振り三振 3アウト
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OUT
巨0-2ヤ
5番 岩田 幸宏 ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ 巨 0-2 ヤ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
巨0-1ヤ
3番 鈴木 叶 サードゴロ ヤクルト得点！ 巨 0-1 ヤ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 平山 功太 センターフライ 1アウト
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