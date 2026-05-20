「もはや成功かどうかの話ではない」村上宗隆の死守が至上命題！？　手放…















村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、予想を覆すペースでホームランを量産し、今では誰もが知る存在となっている。同選手の成功はホワイトソックスにとっても願ってもないことだが、死守しなければならないという猛烈なプレッシャーも生んでいるようだ。米メディア『ヘビー』が報じている。

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ホワイトソックスは今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された村上を2年総額3400万ドル（約54億円）で獲得した。











村上が現時点で17本のホームランを放ち、ア・リーグの本塁打ランキングでトップを走っていることを考えれば、結果的に格安だったと言えるだろう。



ホワイトソックスの経営判断は正しかったとされ、首脳陣は称賛を浴びている。



しかし、次に待ち受けているのは、村上との契約延長を絶対に成功させなければならないという圧力だ。



それを踏まえ、同メディアはタイトルに「ホワイトソックス、村上を巡って最悪のシナリオを招く危険も」とつけ、



「ホワイトソックスは、ついに球団の未来を変え得るスーパースターを見つけた。



だが今、チームが完全に立て直される前に、その存在を失ってしまうという恐ろしい可能性に直面している。



村上の衝撃的なスタートによって、球界全体が彼に注目せざるを得なくなったことで、サウスサイドにはそんな不穏な空気が漂い始めている。



もはやこの話は、村上獲得が賢い補強だったのか。という段階ではないのだ。



問題は、ホワイトソックスが球界屈指の掘り出し物となった村上を、最も重要な局面で財政的に力負けするという、またしても痛ましい事例に変えてしまうことを回避できるかどうかだ」と指摘。



ホワイトソックスの首脳陣としては、村上の市場価値が手に負えないレベルまで急騰する前に、契約延長を完了させることが使命と言えるかもしれない。



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