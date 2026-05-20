













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うタイラー・グラスノー投手が故障者リスト（IL）に入っている。IL入りからはおよそ10日が経ったが、残念ながら現在のコンディションはあまり思わしくないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



グラスノーは日本時間7日の試合中に腰痛を訴え途中降板すると、腰のけいれんを理由に同9日にILに入った。離脱前時点では7登板、3勝0敗、防御率2.72と一定の数字を残しており、1日でも早い復帰が望まれている状況だ。











同メディアは「グラスノーは予想以上にゆっくりした回復過程をたどっており、それもある意味“いつものこと”だった。せめてもの救いは、彼がキャッチボールを再開し、近いうちにブルペンでの投球練習に進みたいと考えていたことだ。だが、その計画も白紙になってしまった。デーブ・ロバーツ監督は背中の症状が再発し、ブルペン投球へ向けた調整も延期されたことを明かした」と言及。



続けて、「彼が圧倒的な投球を見せる瞬間は実に華やかだ。しかし、“濡れたペーパータオル並み”の耐久性には、もはやうんざりさせられる。もし彼だけが壊れやすい存在なら、まだ対処のしようもあるだろう。しかし残念ながら、ドジャースには同じような選手が数多く存在しており、それがワールドシリーズ（WS）3連覇の夢を脅かしている」と記している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】