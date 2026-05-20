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阪神タイガースの森下翔太外野手は20日、阪神甲子園球場で行われた中日ドラゴンズ戦に「3番・右翼」で先発出場。同試合で、7点差からの逆転勝ちを決めるサヨナラ本塁打を放った。











同試合は阪神の先発・茨木秀俊が2回4失点で降板。リリーフの石黒佑弥も2回3失点を喫するなど、7回表終了時点で0-7の大量リードを許していた。



しかし、ここから阪神打線が火を吹く。7回に2死満塁から9番・坂本誠志郎が2点適時打を放つと、代打の嶋村麟士朗、2番の中野拓夢にも連続タイムリーが飛び出して4点を返す。



8回には2死満塁から再び9番・坂本が2点タイムリーを放ち、続く代打・木浪聖也も適時打を放ってついに同点とする。



そして9回、中日のマウンドには牧野憲伸が上がる。打席には3番・森下が入った。



牧野が投じた6球目のストレートを捉えると、打球はファンの待つ左中間スタンドに飛び込んだ。森下の劇的な11号サヨナラ本塁打で、阪神が8-7でルーズベルトゲームを制した。

























【動画】球場大歓声！森下翔太の11号サヨナラ本塁打がこれだ



DAZNベースボールの公式Xより













大逆転劇のフィナーレは"背番号1"



ルーズベルトゲームに甲子園は最高潮

森下翔太がサヨナラホームランで決めた🍾



⚾️阪神×中日

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【了】