「素晴らしい兆候だ」今井達也、無四球投球で高評価！　フォーム変更が功…















今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、18日（日本時間19日）に行われたミネソタ・ツインズ戦で登板し、5回途中まで投げて5安打3失点5奪三振の成績を残した。トンネルの先の光が近づいているように思えると、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今井は今オフ、アストロズと3年総額5400万ドル（約86億円）の契約を結び、高い期待を寄せられながらメジャー挑戦を果たした。











しかし、最初の4試合では思うような結果を残せず1勝1敗、防御率9.24、16奪三振という低調な成績となっている。



それでも今回のツインズ戦では、安定した投球を披露し、四球ゼロという結果を残した。



それを踏まえ、同メディアは「今井はMLBでもワーストクラスの四球率（9イニングあたり9.95）でこの試合に臨んだ。



ツインズ戦でそれを一時的に抑えることができたのは、素晴らしい兆候だ」と評価。



続けて「投球フォームの変更が長期的な改善をもたらすなら、今井はアストロズの先発ローテーションの主力投手の一人になる可能性もある。



球団がそれをどれほど喜ぶかは誰もが知っている。



球団が今井に投じた巨額の投資が、ようやく実を結び始めた最初の兆候と言えるだろう」と期待感を示している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】