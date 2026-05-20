「期待には程遠い状態」菊池雄星、出だし不調で左肩炎症。復帰は一カ月先…















菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は現在、復帰へ向けてリハビリに励んでいる。その間にファンの心が離れていっているかもしれないと、米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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菊池は2024年11月にエンゼルスと3年総額6300万ドル（約100億円）の契約を結んだ。











それ以降チームのエースとして活躍しているが、まだエンゼルスをプレーオフへ導けるだけの功績は残せていない。



そして、今季も菊池に高い期待は寄せられたが、これまで7試合に登板し0勝3敗、防御率5.81、33奪三振となっている。



そんな状況の中、4月29日（日本時間30日）に行われたシカゴ・ホワイトソックス戦のウォーミングアップ投球後に緊急降板し、左肩の炎症のため15日間の故障者リスト（IL）入りすることになった。



手術を行わないことから今季終了という最悪の事態は避けることになったが、それでも復帰は最短で1カ月後になると予想されている。



それを踏まえ、同メディアは「エンゼルスファンが今季、すでにうんざりしている7人の選手」と題し、ノーラン・シャヌエル、ジョシュ・ロウ、ヨアン・モンカダ、ローガン・オーハッピー、リード・デトマーズ、ライアン・ジョンソンと共に、そのうちの一人として菊池を選出した。



菊池についての寸評では「菊池はこれまでも失点の多さが課題で、通算防御率は4.50。



しかし、2025年には自己3番目に良い3.99の防御率を記録し、さらに178.1イニングを投げてキャリア最多イニングも更新した。



そのため、多くの人が2026年こそオールスター争いに加わる年になると期待していた。



だが現状は、その期待には程遠い。



少なくともエンゼルスファンは、南カリフォルニアで彼の投球をもう見たくないと思っているかもしれない」との評価を下している。



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【了】