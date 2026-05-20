













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャース打線のwRC+は119で、アトランタ・ブレーブスの120に次ぐ全体2位につけている。しかし、ここ数週間は打線に勢いがなく、デーブ・ロバーツ監督は不振が続いているテオスカー・ヘルナンデス外野手について触れた。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が言及した。



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ヘルナンデスは、今季も開幕から大谷翔平選手らとともに打線の中軸を担った。しかし、35試合で打率.238、出塁率.317、長打率.365、本塁打4、打点17と低迷。期待された長打力や勝負強さを発揮できていない。











そのため、ロバーツ監督は日曜日にヘルナンデスへ休養日を与え、右打者のアレックス・コール外野手を起用した。コールは今季、スタメンの機会こそ限られているものの、与えられた出場機会を生かしている選手だ。



ロバーツはヘルナンデスについて「打つべき球を逃していると思う。消極的になりすぎて、早い段階でカウントを不利にされている。メカニクスやアプローチの面で、彼が解決しようとしている課題がいくつもある」と評価している。



期待のかかるヘルナンデスだけに、スネイブリー氏は「ロバーツ監督は彼を打順の中軸から8番に降格させた。これは、彼が今季どれほど苦戦しているかを如実に物語っている」と言及した。





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