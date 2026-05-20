













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは近年、同じナショナルリーグ西地区に所属するサンディエゴ・パドレスとのライバル関係が激しくなっている。今季も地区首位を争っている中、デーブ・ロバーツ監督が称賛の言葉を口にしたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ナショナルリーグ西地区にはドジャース、パドレス、サンフランシスコ・ジャイアンツ、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、コロラド・ロッキーズの5球団が所属しているが、ドジャースはジャイアンツと100年以上に渡るライバル関係にある。











一方、近年はパドレスとの競争が急速に激しさを増している。2024年はナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）でぶつかると、最終第5戦までもつれる死闘に。昨季は最終盤まで地区優勝争いを展開し、3.5ゲーム差と僅差で制している。



同メディアは「ドジャースがパドレスの競争によっていい影響を受けているかと問われたロバーツ監督は、『自分たちにとって良いことだと思うし、球界、南カリフォルニア、ナリーグにとっても良いことだ。我々は彼らのベストを引き出すし、彼らも我々のベストを引き出してくれる」と記している。





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