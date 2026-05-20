













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正は20日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた楽天戦に「2番・右翼」で先発出場。この試合の外野守備で、連日のレーザービームを披露した。











日本ハムは6回、2-2の同点に追いつかれ、なおも1死満塁のピンチを迎える。ここで日本ハムは玉井大翔から左腕・堀瑞輝にスイッチする。



ここで楽天も左の小郷裕哉に代打を送り、右の入江大樹が打席に立つ。その初球、入江が右翼へのフライを放った。



犠飛には十分かと思われたが、右翼の万波が矢のような送球でバックホーム。見事なノーバウンド送球で三塁走者の中島大輔をアウトにし、勝ち越しを阻止した。



このプレーが流れを引き寄せたのか、直後に日本ハムは細川凌平の2点本塁打で勝ち越し。5-3で楽天を破り、同カード2連勝を飾った。



右翼の強肩を披露した万波は、前日19日の右翼守備でも、勝ち越しを阻止するバックホームを見せていた。パンチ力だけでなく、守備でもチームに貢献している。

























【実際のシーン】凄すぎる強肩…万波、2夜連続のレーザービームがこちら！

DAZNベースボールのXより













2夜連続のレーザービーム



万波中正が今日もバックホームで魅せる

チームを救う爆肩炸裂



⚾️日本ハム×楽天

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【了】