今日の運勢 5月21日（木）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月21日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月21日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？ひと区切りがうまくいく日。これまで静かに積み上げてきたことが形になり、自然と自分らしさも輝きそうです。仲間と労い合う時間を大切にして。今日は外食より、自分でご飯を作って味わうと心が満たされ、次のステージへの活力が湧いてくるでしょう。世界が広がる日。気になっていたけれど後回しにしていた学びや体験に、思い切って踏み出すと吉。深く知ろうとする姿勢が次のチャンスを呼びます。なかなか行けなかった場所に足を運ぶと、視野がぐっと広がり大きな気づきが得られそう。新しい一歩を選び取る日。複数の道で迷ったら、ワクワクするほうを優先して。楽しむ気持ちが追い風になり、人との縁も明るく動きます。お酒の席に顔を出すと、思いがけない情報や良いご縁が舞い込んで、未来の選択肢が広がりそう。仲間や仕事の縁を見直す日。期待と現実のズレを感じても、落ち込まずに「今ある縁」に目を向けましょう。失ったものより、すでに手にしているものに気づいて。花を一輪飾ると気持ちが切り替わり、対人運がやわらかく整います。働き方や人との関わり方を整える日。ひとりで抱えこまず、頼れるところは素直に頼って。完璧主義より、助け合う姿勢が運を運んできます。藍色のものを身につけると気持ちが落ち着き、人との距離感もちょうどよく保てそう。自分の持ち味を磨く日。新しいスキルに手を広げるより、今ある得意なことを深めましょう。話し方や伝え方も丁寧に整えて。今日は階段を登ると気持ちと体にスイッチが入り、コツコツとした努力がしっかり実りへと変わっていきます。仕事のペース配分を意識する日。急ぐ気持ちが先走ると空回りしがちなので、ひと呼吸置いて優先順位を確認して。連絡や返信もタイミングを見極めるのが吉。いつもと違う服を選んで出かけると、気分が切り替わり良い流れに乗れそう。自分を満たすことに集中する日。誰かのために頑張りすぎず、まずは自分の心と体を整えることを優先しましょう。それが結果的に周りへの優しさにもつながります。自分が癒される時間をしっかり確保すると、内側から穏やかな魅力がにじみ出てくることでしょう。伝え方を整える日。途中経過に焦りを感じても、結論を急がず一度立ち止まりましょう。手元の作業を丁寧に仕上げるほうが、今後の評価につながります。ペンや定規を新調したり手入れしたりすると、思考が整理されて言葉にも力が宿りそう。自分のリズムを大切にしたい日。周りに流されると判断が鈍りやすいので、静かに自分の内側に耳を澄ませて。直感が冴える流れなので、無理に説明しなくて大丈夫です。お米を丁寧に味わって食べると、心の軸が安定し落ち着きを取り戻せます。人との関わりに慎重になりたい日。早とちりや勢いだけの発言はトラブルのもとなので、相手の話を最後まで聞く姿勢を意識して。書面や金銭が絡む話は特に確認を丁寧に。腹筋を鍛えるなど体幹を意識すると、ぶれない判断力が育ちます。無理して動かない日。仕事も遊びも欲張ると、思うように成果が出ずに疲れだけ残りやすい流れです。今日はやるべきことをひとつに絞って、それ以外は明日に回して。ビタミンをしっかり摂ると、滞っていた気力と体力が戻ってきて◎。今まで「現実的に」考えていたことから、離れるタイミングが来ています。依存や勢い任せの選択をやめ、自分の意思で線を引く勇気を持ちましょう。一歩引いて眺める時間が、明日からの自由につながります。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4