大谷翔平も目前…「33歳の壁」に直面するMLB大物野手6人

MLBの世界で、30代前半はひとつの分岐点になる。20代で実績を積み、FAや契約延長で大型契約を手にしたスター選手たちが、30代に入っても同じように結果を残し続けられるとは限らない。今季のMLBでは、実績十分の大物内野手たちがそろって苦しんでいる。いずれも昨季までは主力として十分な成績を残しながら、今季は打撃成績が急落。年俸2000万ドル級のスターたちが、「33歳の壁」に直面している。

大谷翔平も7月で32歳。もちろん投打のスケール、身体能力、調整力は規格外だが、先週まで打者として大きく調子を落としていたこともあり、加齢によるパフォーマンスの低下はこの先避けては通れないテーマになる。では、現在MLBの大物内野手たちには何が起きているのか。

※成績は米国時間5月19日時点、年俸は米メディア『spotrac』を参照、1ドル＝155円換算で記載。トラッキングデータは米公式データサイト『Baseball Savant』を参照。

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トレバー・ストーリー

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] トレバー・ストーリー【写真：Getty Images】[/caption]

ボストン・レッドソックス／遊撃手

年齢：33歳

今季年俸：2500万ドル（約38億7500万円）

昨季：打率.263、25本塁打、96打点、OPS.741

今季：打率.206、3本塁打、19打点、OPS.547

最も深刻な失速と言えるのが、レッドソックスのトレバー・ストーリーだ。

昨季は打率.263、25本塁打、96打点、OPS.741を記録。かつてロッキーズ時代に見せたような爆発力こそ薄れたものの、遊撃手として20本塁打、90打点以上をマークし、まだ十分に中軸を担える存在であることを示していた。

しかし今季は41試合で176打席に立ち、打率.206、3本塁打、19打点、OPS.547（出塁率.244＋長打率.303）と大きく後退。トラッキングデータで見ても、平均打球速度が昨季の91.4マイル（147.1キロ）から88.9マイル（143.1キロ）まで低下している。

また、守備面でもすでに6つの失策を記録するなど本調子でないことは明白で、5月16日（日本時間17日）にスポーツヘルニアによって、10日間の負傷者リストに移された。

ストーリーはもともとパワーとスピードを兼ね備えた大型遊撃手だった。だが、30代に入り、故障の影響も含めてコンディション維持が難しくなっている。今季年俸は2500万ドル。大型契約を結ぶベテラン内野手としては、打撃面の落ち込みはチームにとって大きな誤算となっている。

マニー・マチャド

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] マニー・マチャド【写真：Getty Images】[/caption]

サンディエゴ・パドレス／三塁手

年齢：33歳

今季年俸：2100万ドル（約32億5500万円）

昨季：打率.275、27本塁打、95打点、OPS.795

今季：打率.182、7本塁打、22打点、OPS.616

パドレスの顔とも言えるマニー・マチャドも、今季は苦しいスタートを強いられている。

昨季は打率.275、27本塁打、95打点、OPS.795。シルバースラッガー賞を受賞し、名実ともにリーグを代表する三塁手の一人だった。ところが今季は、打率.182、7本塁打、22打点、OPS.616（出塁率.277＋長打率.339）と精彩を欠いている。打球の質も、打球速度と打球角度がともに落ち込み、バレル率は昨季の12.9%から5.7%へと大きく減退。K%が19.3%から22.3%に増えていることも気になるポイントだ。

マチャドは2023年にパドレスと11年3億5000万ドルの大型契約を結んだ球団の象徴的存在。彼の輝かしいキャリアの中で、OPSが6割台で終わったシーズンはメジャーデビュー年を含めて未だ一度もない。過去にもシーズン序盤は今季くらいの数字だった年もあり悲観する時期ではないかもしれないが、33歳シーズンでの急落は気がかりだ。

マット・チャップマン

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] マット・チャップマン【写真：Getty Images】[/caption]

サンフランシスコ・ジャイアンツ／三塁手

年齢：33歳

今季年俸：2500万ドル（約38億7500万円）

昨季：打率.231、21本塁打、61打点、OPS.770

今季：打率.220、1本塁打、16打点、OPS.605

マット・チャップマンもまた、33歳の壁に直面している一人だ。

昨季は打率.231ながら21本塁打、61打点、OPS.770。もともと打率で稼ぐタイプではないが、長打力と守備力を兼ね備えた三塁手として価値を示していた。特に三塁守備はMLB屈指で、多少打率が低くても、長打と守備でチームに大きな貢献ができる選手である。

しかし今季は、打率.220、1本塁打、16打点、OPS.605（出塁率.297＋長打率.308）。最大の問題は長打力の低下だ。過去のシーズンでGO/AO（ゴロアウト/フライアウト）が1.00を超えたことがないほどのフライボールヒッターだが、今季は打球が上がらず、ここまで1.22と昨季の0.73から大きく内容を変えている。

またトラッキングデータで見ても、平均打球角度が昨季の15.7度から8.9度。平均打球速度においても昨季から5.2マイル（約8.4キロ）低下しており、角度、速度ともに落としている現状では、これまでのような長打は期待しづらい。

守備面ではリーグ上位数値を残しつつも、さすがに全盛期ほどのインパクトはなく、打撃内容を踏まえると今季年俸2500万ドルではかなり厳しく映る。チームの中核を担う選手だけに、復活に期待したいところだ。

トレイ・ターナー

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] トレイ・ターナー【写真：Getty Images】[/caption]

フィラデルフィア・フィリーズ／遊撃手

年齢：32歳

今季年俸：2727万ドル（約42億2700万円）

昨季：打率.304、15本塁打、69打点、36盗塁、OPS.812

今季：打率.236、5本塁打、16打点、7盗塁、OPS.642

まだ33歳ではないが、トレイ・ターナーも「33歳の壁」が目前に迫る大物内野手だ。

昨季は打率.304、15本塁打、69打点、36盗塁、OPS.812。ナ・リーグ首位打者に輝き、スピードとコンタクト能力を兼ね備えた遊撃手として健在ぶりを示した。

今季は、打率.236、5本塁打、16打点、7盗塁、OPS.642（出塁率.285＋長打率.357）。持ち前のスピードは変わらず球界トップクラスの数値を誇っている。また、率系の見栄えもよくはないが、打球の質はそれほど変わっておらず、今後の一定の上昇は見込めるはずだが、K％の増加（昨季16.7%→今季21.4％）が気がかりではある。

守備範囲はマイナスポイントだ。昨季17を稼いでいたOAAが今季は-1とパフォーマンスを大きく落としている。

ターナーは足を含めた総合力で価値を生み出してきた選手だ。だからこそ、出塁の確率がなくなる三振の増加や、守備面でのマイナスは、選手としての価値を大きく下げる可能性がある。今季年俸は年平均で2727万ドル規模。長期契約の中盤に入っていく中で、今季の不振が一過性なのか、年齢曲線の入り口なのかが注目される。

コーリー・シーガー

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] コーリー・シーガー【写真：Getty Images】[/caption]

テキサス・レンジャーズ／遊撃手

年齢：32歳

今季年俸：3100万ドル（約48億500万円）

昨季：打率.271、21本塁打、50打点、OPS.860

今季：打率.179、7本塁打、20打点、OPS.639

レンジャーズのコーリー・シーガーも、今季は苦しい数字が並んでいる。

昨季は故障で出場102試合にとどまりながら、打率.271、21本塁打、50打点、OPS.860を記録。出場すればリーグ屈指の強打の遊撃手であることを改めて示した。

しかし今季は42試合182打席に立ち、打率.179、7本塁打、20打点、OPS.639（出塁率.286+長打率.353）。変わらずバレル率などは高い水準を誇っているものの、打率の大幅な低下とK％の上昇（昨季19.6%→今季27.5%）が見られる。また5月15日（日本時間16日）付けで腰の炎症により10日間の負傷者リスト入りとなっている。

シーガーは本来、打率と長打力を高水準で両立できる稀少な遊撃手だ。7本塁打を放っている点は救いだが、打率1割台、OPS.600台前半では、年俸3100万ドル級の看板選手としては寂しい。

ケーテル・マルテ

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] ケーテル・マルテ【写真：Getty Images】[/caption]

アリゾナ・ダイヤモンドバックス／二塁手

年齢：32歳

今季年俸：1600万ドル

昨季：打率.283、28本塁打、72打点、OPS.893

今季：打率.222、6本塁打、20打点、OPS.655

ダイヤモンドバックスのケーテル・マルテも、昨季からの落差が大きい。

昨季は打率.283、28本塁打、72打点、OPS.893。二塁手としてはトップクラスの攻撃力を見せ、2年連続となるオールスターにも選ばれた。だが今季は、打率.222、6本塁打、20打点、OPS.655（出塁率.274＋長打率.381）。打球の質は変わらず高水準で、しばらくすれば成績も向上してきそうな気配はある。

マルテはスイッチヒッターで、二塁を守りながら長打も打てる貴重な存在だ。だからこそ、OPSが.600台半ばまで落ち込むと、チーム全体への影響も大きい。今季年俸は総額1600万ドルとされる。2025年に新たな大型契約を結んだばかりの主力だけに、ここからの巻き返しが求められる。

もちろん、これらの不振をすべて「衰え」と断定するのは早い。

MLBのシーズンは長く、数週間の好調で数字が一気に戻ることもある。マチャドやシーガーのように実績十分の打者なら、夏場以降に本来の姿を取り戻しても不思議ではない。チャップマンも守備面の価値があり、ターナーやマルテも総合力でチームに貢献できる選手だ。

それでも、30代前半のスター内野手たちが同時多発的に苦しんでいる事実は見逃せない。内野手は打撃だけでなく、守備範囲、反応速度、送球、走塁といった多くの要素で身体への負担が大きい。30代に入り、ひとつ歯車が狂えば、打撃成績にも一気に影響が出る。

そして、この現象は大谷翔平にとっても他人事ではない。

大谷は投手としての負担、打者としての出場、そして長期契約という特殊な条件を背負っている。もちろん、彼はこれまでも常識を覆してきた存在であり、単純に他の選手と同じ年齢曲線で語れる選手ではない。ただ、MLBの大物選手たちが30代前半から中盤でどのようにパフォーマンスを維持するかは、今後の大谷を見ていく上でも重要な視点になる。

33歳の壁は、突然やってくる。

昨季までスターだった選手が、翌年には打率2割前後、OPS.600前後に沈む。そんな厳しい現実が、今季のMLBではいくつも起きている。大谷がその壁をどう乗り越えるのか。その答えは、これからの数年間で示されていく。

【了】