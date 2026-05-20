













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、サンディエゴ・パドレスと戦い0-1で敗れた。この試合では三塁コーチャーを務めるディノ・イーベルコーチの判断が物議を醸したが、デーブ・ロバーツ監督は擁護しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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焦点となっているのは、0-1とドジャース1点ビハインドの6回表2死一塁の場面。打席の大谷が放った打球はボテボテのゴロになったが、これを捕球したロドルフォ・ドゥラン捕手が一塁へ悪送球。右翼方向へと転がる間に、一塁走者のキムは一気に本塁へ突入しようとしたが、イーベルコーチは三塁でストップさせた。











2死一、三塁となった後、ムーキー・ベッツ内野手が二飛に倒れドジャースは無得点に終わったが、これについて一部ファンやメディアの間では、イーベルコーチが止めなければキムは本塁生還できていたのではなどと不満の声が上がった。



ただ、同メディアによるとロバーツ監督は「フェルナンド・タティスJr.内野手がボールを処理したタイミングで、ディノは判断を下さなければならなかった。相手がきれいに捕球できないとは分からないからだ。正直に言って、走者のキムと守備位置の状況が最もよく見えていたのはディノだった。だから、あれについては絶対に後から批判するつもりはない。不運なプレーだった、ということだ」と、明らかな判断ミスではなかったとイーベルコーチをかばったという。





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