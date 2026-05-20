













広島東洋カープの末包昇大選手は20日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム・リーグ 西地区、オリックス・バファローズ戦に『5番・右翼』で先発出場。6回に約1ヵ月ぶりの一発となる第3号ホームランを放った。











昨季は自身初の規定打席到達を果たし、チーム2位となる11本塁打、62打点を記録した鯉の主砲に待望の一発が飛び出した。



この日は初回、3回と2打席連続三振を喫していたが、6回に先頭打者として打席に入ると、オリックス・平野佳寿投手のツーシームを捉え左翼スタンドに叩き込んだ。



この本塁打が自身約約1ヵ月ぶりのアーチとなる第3号ソロホームラン。4-2とリードを広げる本塁打となった。



広島はその後も相手のエラーの間に1点を追加。5対2でオリックスに勝利した。



末包は昨季は123試合に出場し11本塁打をマーク。 今季も主軸として打線を牽引する役割が期待されたが、ここまでは一軍出場がなく、ファームでも打率2割と苦しんでいた。



一軍も長打力不足に悩ませているだけに、このまま状態を上げ昇格を果たし、チームの救世主として長打力を発揮したい。





















【動画】約1ヶ月ぶりのアーチ！末包昇大待望のホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













逆風を切り裂いた



末包昇大 1ヵ月ぶり2号弾

インハイを力強く振り抜いた



⚾️オリックス×広島（ファーム）

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【了】