AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）ノックアウトステージ準決勝が20日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）とメルボルン・シティ（オーストラリア）が対戦した。

今回が2度目の開催となるAWCL。グループステージを2勝1分で終えた東京NBは、ノックアウトフェーズ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）に5－0で快勝しベスト4へ駒を進めた。ここまで4試合を戦い10得点無失点と安定感が際立っており、アジア制覇に向けて視界は良好。決勝への切符をかけた準決勝ではオーストラリア王者であるメルボルン・シティと対戦した。

開始早々の4分にスコアが動く。最終ラインから丁寧にパスを繋いでチャンスをうかがう東京NBは、ボックス右角付近でボールを受けた眞城美春が鋭いターンからクロスを上げると、ファーサイドに流れたボールを松田紫野がダイレクトで折り返し、最後は塩越柚歩が押し込んだ。さらに10分には右サイドの高い位置で幅を取った本多桃華のグラウンダークロスに眞城がダイレクトで合わせ、あっという間にリードを2点に広げる。

37分にメルボルン・シティに1点を返された東京NBだったが、終盤の78分に突き放す。敵陣左サイドのスローインから細かくパスを繋ぎ、朝生珠実がボックス手前中央から抑えの効いたミドルシュートを放つと、こぼれ球を塩越が押し込みネットを揺らした。

最終盤には今シーズン限りでの現役引退を発表した岩清水梓を投入し、メルボルン・シティの反撃をシャットアウト。試合は3－1で終了し、東京NBがアジア制覇へ王手をかけた。22日の決勝ではネゴヒャン（北朝鮮）vs水原FC（韓国）の勝者と対戦する。



【スコア】

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 3－1 メルボルン・シティ

【得点者】

1－0 4分 塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

2－0 10分 眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

2－1 37分 アイディーン・キーン（メルボルン・シティ）

3－1 78分 塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）