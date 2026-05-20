プレミアリーグ公式サイトが残り1試合となった2025－26シーズンのプレミアリーグの注目ポイントを紹介している。

プレミアリーグ第37節の残り2試合が19日に開催され、マンチェスター・シティがボーンマスと1－1と引き分けたことで、最終節を残して首位アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差が「4」となり、1試合を残してアーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決定した。

また、17位トッテナム・ホットスパーはチェルシーとの“ロンドン・ダービー”に1－2で敗れたことで、残留を決めることはできず。得失点差の関係で引き分け以上なら残留する可能性が非常に高いが、勝ち点「2」差の18位ウェストハムとの残留争いは最終節までもつれ込む展開となった。

この2試合の結果を受けて、プレミアリーグの全クラブは残り1試合となったが、来シーズンの欧州大会出場に向けた争いは9クラブが最終節まで争う状況となっている。

すでにアーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラの上位4クラブは上位5位以内が確定しており、来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場が決定している。通常は1位から4位までのみがCL出場となるが、プレミアリーグは欧州大会における各国クラブの総合的な成績を評価する欧州パフォーマンススポット（EPS）によってCL出場5枠目を獲得することが決まっている。

これに伴い、6位のチームにEL出場権が与えられることになる上に、マンチェスター・シティがFAカップを制したことによってEL出場枠は7位のチームにも与えられることになっており、マンチェスター・シティはカラバオ・カップも制していることから、これによって得られるECLの出場権はUEFA（欧州サッカー連盟）の出場権をまだ獲得していないプレミアリーグの最高位チーム（実質8位）に与えられる仕組みとなっている。

現状、5位のリヴァプールがCL出場権獲得に向けて有利な立場に立っているほか、6位ボーンマスも5位以内を逃したとしても7位以内は確定しているため、127年の歴史で初めて欧州大会に出場することが決定し、少なくともEL出場権を確保している。

一方、それ以外のクラブはまだ何も決まっていることはなく、8位に浮上したチェルシーと勝ち点「3」差である13位フルアムまで、来シーズンの欧州大会出場の可能性が最終節まで残ることになっている。

なお、6位のチームがCLに出場できるという非常に特殊なシナリオもまだ残されており、アストン・ヴィラがフライブルクとのEL決勝で勝利し、かつ最終節で5位に転落した場合には6位チームがCL出場権を手にすることができるが、この場合の6位チームに与えられる予定のEL出場枠は他国のチームに渡ることになるため、プレミアリーグを9位で終えたチームが欧州大会出場権を得ることにはならないことも決まっている。

ただ、これらの順位とは関係なく、15位につけているクリスタル・パレスがラージョ・バジェカーノとのECL決勝を制した場合には、優勝チームとしてEL出場権が与えられることにもなっている。

2025－26シーズンのプレミアリーグも残り1試合となってしまったが、欧州大会出場権争い、並びに残留争いの行方には最後まで注目が集まることになりそうだ。

プレミアリーグ第37節終了時点の順位表と、最終節の対戦カードは以下の通り。

◆■プレミアリーグ順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 アーセナル（82／＋43）

2位 マンチェスター・シティ（78／＋43）

3位 マンチェスター・ユナイテッド（68／＋16）

4位 アストン・ヴィラ（62／＋6）

5位 リヴァプール（59／＋10）

─────CL出場権─────

6位 ボーンマス（56／＋4）

7位 ブライトン（53／＋9）

─────EL出場権─────

8位 チェルシー（52／＋7）

─────ECL出場権─────

9位 ブレントフォード（52／＋3）

10位 サンダーランド（51／－7）

11位 ニューカッスル（49／0）

12位 エヴァートン（49／－2）

13位 フルアム（49／－6）

14位 リーズ（47／－4）

15位 クリスタル・パレス（45／－9）

16位 ノッティンガム・フォレスト（43／－3）

17位 トッテナム・ホットスパー（38／－10）

─────自動降格─────

18位 ウェストハム（36／－22）

19位 バーンリー（21／－37）

20位 ウルヴァーハンプトン（19／－41）

◆■最終節対戦カード

▼5月24日（日本時間24時一斉キックオフ）

ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド

バーンリー vs ウルヴァーハンプトン

クリスタル・パレス vs アーセナル

フルアム vs ニューカッスル

リヴァプール vs ブレントフォード

マンチェスター・シティ vs アストン・ヴィラ

ノッティンガム・フォレスト vs ボーンマス

サンダーランド vs チェルシー

トッテナム・ホットスパー vs エヴァートン

ウェストハム vs リーズ