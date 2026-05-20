【ファーム】オリックス・宇田川優希が豪速球連発で2奪三振！支配下登録へ…

















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの宇田川優希投手は19日、本拠地・京セラドーム大阪で行われたファーム・リーグ西地区9回戦の広島東洋カープ戦に6番手で登板。1回無失点2奪三振の好投で支配下登録に向けてアピールを続けている。







8回に登板した宇田川投手は28球を投じ、被安打ゼロ。3四球を与えたものの、奪ったアウトはすべて三振。先頭の岸本選手から150キロ超えの直球で押すと、堂林選手との対戦ではこの日最速となる155キロを2度投げ込んだ。野手に一度も仕事させることなくイニングを締めた。



宇田川投手は2020年育成ドラフト3位で仙台大からオリックスに入団。2022年7月に支配下登録を勝ち取ると、同年は19試合に登板し防御率0.81でリーグ連覇に貢献。



翌2023年1月には第5回WBCの日本代表に選出され、2試合の登板で被安打ゼロ・3奪三振・無失点と世界一に貢献した。



しかし、2025年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、昨季の実戦登板はゼロ。



今季は3日のロッテとのファーム交流戦で手術後初の実戦マウンドに立ち、この日が4試合目の登板。毎試合奪三振を記録し、いまだ得点を許していない。



試合は宇田川投手の好投もあり、オリックスが3対2で広島を下した。























【動画】弾丸豪速球連発！宇田川優希がファームで圧巻の2奪三振投球



DAZNベースボールの公式Xより













弾丸すぎる



宇田川優希 1回無失点2奪三振

凄まじいストレートを投げ込んだ



⚾️オリックス×広島(ファーム)

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【了】