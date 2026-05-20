イラクサッカー協会（IFA）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むイラク代表候補メンバー34名を発表した。

アジア予選では勝ち上がることができなかったものの、大陸間プレーオフに回ったイラクは、決勝でボリビア代表と対戦し3ー2で勝利。これにより、1986年のメキシコ大会以来、10大会ぶり2度目のW杯出場を果たした。

グラハム・アーノルド監督は、スペインでのトレーニングキャンプに臨む34名を発表。エースのFWアイメン・フセイン（アル・カルマ）やGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）、FWモハナド・アリ（ディバー／UAE）ら主軸選手は順当に選出されている。また、フィンランド出身のDFダリオ・ナーモ（ダンディー／スコットランド）やドイツ出身のMFユセフ・ナスラウェ（リート／ドイツ）、スウェーデン出身のMFアフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）が初選出となっている。

イラク代表は、初戦でノルウェー代表と、第2戦でフランス代表と、第3戦でセネガル代表と対戦する。

今回発表されたイラク代表候補メンバーは、以下の通り。

▼GK

クメル・アル・レカベ（アルビル）

ファハド・タリブ（アル・タラバ）

アフメド・バシル（アル・ショルタ）

ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）

▼DF

フランス・プトロス（ペルシブ／インドネシア）

マイサム・ジャバール（アル・ザウラー）

ザイド・タフシーン（パフタコール／ウズベキスタン）

アカム・ハシム（アル・ザウラー）

マナフ・ユニス（アル・ショルタ）

レビン・スラカ（ポート／タイ）

ムスタファ・サードゥーン（アル・ショルタ）

アフメド・ヤヒヤ（アル・ショルタ）

ダリオ・ナーモ（ダンディー・ユナイテッド／スコットランド）

アフメド・マクンジ（アル・カルマ）

メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）

フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン／ポーランド）

▼MF

ザイド・イスマイル（アル・タラバ）

ピーター・グワルギス（ドホーク）

ユセフ・アミン（AEKラルナカ／キプロス）

ジダン・イクバル（ユトレヒト／オランダ）

ケヴィン・ヤコブ（オーフス／デンマーク）

アミル・アル・アンマリ（クラコヴィア／ポーランド）

マルコ・ファルジ（ヴェネツィア／イタリア）

イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ／UAE）

アフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）

ユセフ・ナスラウェ（リート／オーストリア）

ハサン・アブドゥルカリーム（アル・ザウラー）

アイマール・シェール（サルプスボルグ／ノルウェー）

▼FW

モハナド・アリ（ディバー／UAE）

アリ・ユセフ（アル・タラバ）

アイメン・フセイン（アル・カルマ）

アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン／イングランド）

アリ・ジャシム（アル・ナジマ／サウジアラビア）

カラール・ナビール（アル・ザウラー）