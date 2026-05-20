イラクサッカー協会（IFA）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むイラク代表候補メンバー34名を発表した。
アジア予選では勝ち上がることができなかったものの、大陸間プレーオフに回ったイラクは、決勝でボリビア代表と対戦し3ー2で勝利。これにより、1986年のメキシコ大会以来、10大会ぶり2度目のW杯出場を果たした。
グラハム・アーノルド監督は、スペインでのトレーニングキャンプに臨む34名を発表。エースのFWアイメン・フセイン（アル・カルマ）やGKジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）、FWモハナド・アリ（ディバー／UAE）ら主軸選手は順当に選出されている。また、フィンランド出身のDFダリオ・ナーモ（ダンディー／スコットランド）やドイツ出身のMFユセフ・ナスラウェ（リート／ドイツ）、スウェーデン出身のMFアフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）が初選出となっている。
イラク代表は、初戦でノルウェー代表と、第2戦でフランス代表と、第3戦でセネガル代表と対戦する。
今回発表されたイラク代表候補メンバーは、以下の通り。
▼GK
クメル・アル・レカベ（アルビル）
ファハド・タリブ（アル・タラバ）
アフメド・バシル（アル・ショルタ）
ジャラル・ハッサン（アル・ザウラー）
▼DF
フランス・プトロス（ペルシブ／インドネシア）
マイサム・ジャバール（アル・ザウラー）
ザイド・タフシーン（パフタコール／ウズベキスタン）
アカム・ハシム（アル・ザウラー）
マナフ・ユニス（アル・ショルタ）
レビン・スラカ（ポート／タイ）
ムスタファ・サードゥーン（アル・ショルタ）
アフメド・ヤヒヤ（アル・ショルタ）
ダリオ・ナーモ（ダンディー・ユナイテッド／スコットランド）
アフメド・マクンジ（アル・カルマ）
メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
フセイン・アリ（ポゴニ・シュチェチン／ポーランド）
▼MF
ザイド・イスマイル（アル・タラバ）
ピーター・グワルギス（ドホーク）
ユセフ・アミン（AEKラルナカ／キプロス）
ジダン・イクバル（ユトレヒト／オランダ）
ケヴィン・ヤコブ（オーフス／デンマーク）
アミル・アル・アンマリ（クラコヴィア／ポーランド）
マルコ・ファルジ（ヴェネツィア／イタリア）
イブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ／UAE）
アフメド・カセム（ナッシュビル／アメリカ）
ユセフ・ナスラウェ（リート／オーストリア）
ハサン・アブドゥルカリーム（アル・ザウラー）
アイマール・シェール（サルプスボルグ／ノルウェー）
▼FW
モハナド・アリ（ディバー／UAE）
アリ・ユセフ（アル・タラバ）
アイメン・フセイン（アル・カルマ）
アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン／イングランド）
アリ・ジャシム（アル・ナジマ／サウジアラビア）
カラール・ナビール（アル・ザウラー）