スイスサッカー協会（ASF／SFV）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むスイス代表メンバー26名を発表した。
6大会連続、通算13回目のW杯出場となるスイス代表は、グループBに入り、グループステージでは6月13日にカタール代表と、同18日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、同23日にカナダ代表との対戦を予定している。
メンバーにはすでに3度のワールドカップを経験し、スイス代表史上最多キャップ数の記録を保持する選手でもあるキャプテンを務めるMFグラニト・ジャカ（サンダーランド）を始め、DFマヌエル・アカンジ（インテル）やGKグレゴール・コベル（ドルトムント）らが招集されている。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
グレゴール・コベル（ドルトムント／ドイツ）
イボン・ムボゴ（ロリアン／フランス）
マービン・ケラー（ヤング・ボーイズ）
▼DF
マヌエル・アカンジ（インテル／イタリア）
ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG／ドイツ）
リカルド・ロドリゲス（ベティス／スペイン）
シルヴァン・ヴィドマー（マインツ／ドイツ）
ミロ・ミュハイム（ハンブルガーSV／ドイツ）
オーレル・アメンダ（フランクフルト／ドイツ）
エライ・キュマルト（バレンシア／スペイン）
ルカ・ヤケス（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF
グラニト・ジャカ（サンダーランド／イングランド）
ヨハン・マンザンビ（フライブルク／ドイツ）
レモ・フロイラー（ボローニャ／イタリア）
デニス・ザカリア（モナコ／フランス）
アルドン・ヤシャリ（ミラン／イタリア）
ジブリル・ソウ（セビージャ／スペイン）
クリスティアン・ファスナハト（ヤング・ボーイズ）
ミシェル・アエビシェール（ピサ／イタリア）
ファビアン・リーダー（アウクスブルク／ドイツ）
ルベン・バルガス（セビージャ／スペイン）
▼FW
ブレール・エンボロ（レンヌ／フランス）
ノア・オカフォー（リーズ／イングランド）
ダン・ンドイ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
ゼキ・アムドゥニ（バーンリー／イングランド）
セドリック・イッテン（デュッセルドルフ／ドイツ）