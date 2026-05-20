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阪神タイガースの井坪陽生選手は19日、敵地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区9回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「2番・右翼」で先発出場。チーム唯一の得点となる先制適時打を放った。











初回、1番の百﨑蒼生選手が三塁打を放った直後に迎えた第1打席。ソフトバンク先発のアレクサンダー・アルメンタ投手が投じた3球目の直球をコンパクトに振り抜き、中前に弾き返した。



試合はソフトバンクが序盤から打線が爆発し、12対1で阪神が大敗。チームとしては苦しい結果となったが、井坪選手の先制打はファームでの好調ぶりを証明する一打となった。



東京・関東第一高から2022年ドラフト3位で入団した4年目の21歳。昨季は二軍で87試合に出場し打率.285を記録、8月には一軍デビューを果たすと初打席で初安打を放った。



今季はファームで30試合を消化し打率.329、OPS.762と安定した結果を残し続けており、1軍定着へ着実に実力を積み上げている。























【動画】ファームで輝く虎の原石！井坪陽生が先制タイムリーで存在感を示す



DAZNベースボールの公式Xより













夢溢れる



センター前に綺麗に弾き返した

井坪陽生が先制タイムリーヒット



⚾️ソフトバンク×阪神(ファーム)

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【了】