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読売ジャイアンツの平山功太選手は19日、ヨークいわきスタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「1番・右翼」で先発出場。プロ初となる先頭打者本塁打を放った。











初回、試合開始とともに迎えた第1打席。ヤクルト先発の高橋奎二投手が投じた2球目の高めに入った直球を力強く振り抜き、左翼スタンドに突き刺した。



試合の流れを一瞬で引き寄せる先頭打者アーチは、育成出身選手らしからぬ大物感を漂わせた。



平山選手は広島・瀬戸内高から環太平洋大に進むも中退し、ベイサイドリーグ・千葉を経て2023年育成7位で巨人に入団した異色のキャリアの持ち主だ。



3年目の今季はオープン戦で2試合連続アーチを放ち、4月初旬に念願の支配下登録を掴み取った。今季は23試合で打率.278、OPS.723と存在感を示している。



試合は巨人が2対0で勝利し、破竹の7連勝。平山選手の先制弾がチームに勢いをもたらした。























【動画】いわきの空に豪快アーチ！平山功太の先頭打者ホームランがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













勢いを感じる育成の星



まだ明るいいわきの空へ

平山功太が初回先頭打者ホームラン🌇



⚾️ヤクルト×巨人

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【了】