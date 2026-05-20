













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、打撃不振に苦しむ大谷翔平選手に対する批判に反論した。大谷は今季、打撃面では本来の力をまだ見せきれていないが、投手としては圧倒的な成績を残している。米メディア『スポーティング・ニュース』のリカルド・サンドバル記者が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



投手・大谷は今季、7試合の先発登板で防御率0.82、奪三振50、ERA+488、FIP2.38、WHIP0.81を記録し、44イニングで3勝2敗の成績を残している。今季のサイ・ヤング賞候補にも名前が挙げられるほど好調だ。











一方で打撃面については、まだ本調子とは言い難い状態だ。大谷は19日（日本時間20日）時点で打率.265、本塁打7であり、年間で本塁打24のペースだ。



二刀流として投打で圧倒的な成績を求められる大谷には、投手としての賞賛が集まる中で、打撃不振に対する批判的な声もある。



「大谷はどうした」という声に対して同僚のベッツは「考えてみてほしい。彼は先頭打者として打席に立ち、7回を無失点で投げ切る。我々はそれを当然のこととしていた。我に返って、『これはあり得ない』と言わざるを得なかった。ベンチに座って、ある選手がメジャーリーグの試合でこんなことをやってのけるのを期待するなんて、正気の沙汰じゃない」と言及した。







【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】