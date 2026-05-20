













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正は19日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた楽天戦に「7番・右翼」で先発出場。2回の右翼守備で、自慢の強肩を披露した。











日本ハムが0-1とビハインドで迎えた2回。日本ハム先発・伊藤大海が2死一、二塁のピンチを背負い、打席には9番の小郷裕哉を迎える。



小郷が5球目のストレートを振り抜くと、打球は右翼手の万波の前に落ちる。二塁走者の渡邊佳明はホームへ向かうが、万波は深い位置からホームへノーバウンド送球。捕手の田宮裕涼がタッチし、追加点を阻止した。



その裏、日本ハムは郡司裕也の2点本塁打などで4点を入れて逆転。最終スコア6-2で逆転勝ちを収め、3位に再浮上した。



万波は、17日の西武戦でも外野守備でレーザービームを披露。打撃では打率.222ながら11本塁打を放つなど、攻守で存在感を発揮している。



























【実際のシーン】この深い位置から！？万波の衝撃バックホーム

DAZNベースボールのXより













野球の醍醐味



ライトから一直線

万波中正 レーザービームが炸裂



※西口監督がリクエストも判定はそのまま



⚾️日本ハム×西武

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