北海道日本ハムファイターズの万波中正【写真：産経新聞社】





　


北海道日本ハムファイターズ　最新情報

　北海道日本ハムファイターズの万波中正は19日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた楽天戦に「7番・右翼」で先発出場。2回の右翼守備で、自慢の強肩を披露した。
 

　

 
　日本ハムが0-1とビハインドで迎えた2回。日本ハム先発・伊藤大海が2死一、二塁のピンチを背負い、打席には9番の小郷裕哉を迎える。
 
　小郷が5球目のストレートを振り抜くと、打球は右翼手の万波の前に落ちる。二塁走者の渡邊佳明はホームへ向かうが、万波は深い位置からホームへノーバウンド送球。捕手の田宮裕涼がタッチし、追加点を阻止した。
 
　その裏、日本ハムは郡司裕也の2点本塁打などで4点を入れて逆転。最終スコア6-2で逆転勝ちを収め、3位に再浮上した。
 
　万波は、17日の西武戦でも外野守備でレーザービームを披露。打撃では打率.222ながら11本塁打を放つなど、攻守で存在感を発揮している。

　
　
 






　


【実際のシーン】この深い位置から！？万波の衝撃バックホーム
DAZNベースボールのXより
 

　

 

野球の醍醐味

ライトから一直線
万波中正 レーザービームが炸裂

※西口監督がリクエストも判定はそのまま

⚾️日本ハム×西武

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【了】