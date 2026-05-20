○ ヤンキース 5－4 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月19日 ヤンキー・スタジアム＞

トロント・ブルージェイズが同地区2位ニューヨーク・ヤンキースに連敗。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、4打数無安打で試合終了の打者となった。

岡本は初回の第1打席、一死一、三塁の好機で先発右腕ウォーレンと対峙したが、フルカウントから高めボールゾーンのフォーシームに手を出して二飛。後続も倒れ無得点に終わった。

4回表、無死一塁での第2打席はストレートの四球を選ぶと、5番ヨヘンドリック・ピナンゴと6番ヘスス・サンチェスの連続タイムリーで先制。8番アンドレス・ヒメネスの左前適時打も飛び出し、3点をリードした。

ところが直後の4回裏、先発右腕ディラン・シースが6番マクマーンに4号同点3ランを被弾。岡本は5回表の第3打席、フルカウントから低めいっぱいのフォーシームで見逃し三振。すぐさまABSチャレンジを要求したが、判定は覆らなかった。

2点を追う7回表には二死一、三塁と一発出れば逆転の好機で第4打席に立つも、4番手左腕ヘンドリックに対して二ゴロ。9回表には1点差に迫り、再び二死一、三塁で5番手右腕ドバルと対戦したが、100.3マイル（約161.4キロ）のシンカーで遊ゴロに打ち取られてゲームセット。4打数無安打、1四球、1三振という内容で、今季打率.228、OPS.747に低下した。