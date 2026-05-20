













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、エリック・ラウアー投手のトレード加入に伴い、ブラスダー・グラテロル投手が60日間の故障者リスト（IL）に移行した。調整に遅れが生じている状況だが、事態は最悪の展開を迎えるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の修復手術を受けた影響で翌2025年を全休。今季はメジャー復帰へ向け調整に励んでいたが、背中の痛みを理由に、日本時間16日に予定されていたマイナーでの実践登板を回避している。











そのグラテロルについて、同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、彼は手術を検討しているという。先週、リハビリ登板前に背中を痛めており、復帰時期は非常に不透明な状況となっている。同記者によれば、手術は選択肢の一つではあるものの、現時点ではまだ何も決定していない」と記している。



仮に手術に踏み切る場合、離脱期間がさらに長期化することは避けられなくなるグラテロル。戦力整理の対象になってしまう可能性も高くなりそうだが、今後の動向が注目されるところだ。





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