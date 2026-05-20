プレミアリーグ第37節が19日に行われ、チェルシーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

リーグ戦7試合勝利なしで、来シーズンのヨーロッパ大会出場のためにはもう負けられないチェルシー。プレミアリーグ残留のために負けられないスパーズという構図になった“ロンドン・ダービー”は、スパーズが序盤、圧力をかける入りに。しかし、徐々にチェルシーペースになると17分、エンソ・フェルナンデスが鮮やかなミドルシュートを決めて、チェルシーが先制する。

その後もチェルシーがペースを握って試合が進み、66分にはアンドレイ・サントスが追加点を挙げる。劣勢が続くスパーズだったが、73分に相手陣でのボールカットから最後はリチャーリソンが決めて1点差とする。スパーズは終盤、圧力を強めるが、同点には至らず。2－1でチェルシーが勝利した。

リーグ戦8試合ぶりに勝利したチェルシーは勝ち点を「52」として8位に浮上。7位ブライトンとの勝ち点差「1」で最終節アウェーでのサンダーランド戦へ向かう。17位のスパーズは降格圏である18位ウェストハムとの勝ち点差「2」のまま。得失点差では大きく優位な状況に立つ中、最終節ホームでエヴァートンと対戦する。

【スコア】

チェルシー 2－1 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

1－0 17分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

2－0 66分 アンドレイ・サントス（チェルシー）

2－1 73分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）

【ゴール動画】チェルシーがダービー制す