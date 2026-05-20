ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督は、リヴァプールの同代表GKアリソンがブレントフォード戦に出場可能であると語った。19日、地元紙『リヴァプール・エコー』が同監督のコメントを伝えている。

現在5位のリヴァプールは、24日に行われるプレミアリーグ最終節でブレントフォードをホームに迎える。リヴァプールはエジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが退団する予定であり、本拠地『アンフィールド』でのシーズン最終戦に勝利してシーズンを終えたいところだ。

一方で、GKアリソンは今年3月に行われたプレミアリーグ第31節ブライトン戦から負傷離脱しており、そのシーズン最終戦に出場できるかどうかが注目されている。

アンチェロッティ監督は、「アリソンは負傷から復帰したばかりで、すでにトレーニングを2週間続けている。彼は順調に回復しているし、状態も良好だ。（リヴァプールの）次の試合には出場するだろうと思う」と、アリソンがシーズン最終戦に出場する可能性は高いとの見解を示した。

なお、GKアリソンについてはユヴェントスへの移籍が伝えられており、その去就は不透明となっている。

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