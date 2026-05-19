













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先月下旬、エドウィン・ディアス投手が右肘遊離軟骨の除去手術を受けた。これにより今季後半戦まで離脱すると見込まれているが、幸いにも患部の回復には手応えを感じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はディアスについて、前向きな最新状況を報告した」としつつ、「本人によると、可動域はここしばらくで最も良い状態にあるそうで、手術前よりも感覚がいいと言っている。あとは、そこから段階的に状態を作り上げていくだけだ。だから、彼自身はとても前向きだよ」という同監督のコメントを紹介。











続けて、「ディアスはここ数シーズン、序盤に球速低下が見られており、それが本人に危機感が薄かった理由の一つだったのかもしれない。しかし、ドジャースは何らかの異常があると確信しており、その後に負傷と手術が発表されたことで、球団の判断は正しかったと証明された。チームは完全な状態に戻るまで復帰を急がせることはないだろう」と記している。



術後の状態は良好な様子のディアスだが、この調子で復帰への歩みを進めていくことはできるだろうか。





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