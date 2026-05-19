「改善の兆し」今井達也が四球ゼロ！　2被弾も評価上昇。降雨中断が水を差…















今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、18日（日本時間19日）に行われたミネソタ・ツインズ戦で登板し、5回途中まで投げて5安打3失点5奪三振の成績を残した。敗戦投手になったものの改善が見られると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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今井は初回を三者凡退に抑えるが、2回にはジョシュア・ベル外野手にソロホームランを打たれてしまう。











それでも3回は再び三者凡退。4回にはまたもベルに打たれ、今度はツーランホームランを許すことになった。



ただ、本塁打を浴びたこと以外では大きな問題は見られず、5回途中に降板している。



それを踏まえ、同メディアはタイトルに「今井は雨天短縮試合で改善の兆しを見せた」とつけ、



「今井とジョー・エスパーダ監督にとって、この夜最も重要な数字、そして喜ばしい数字は、ゼロである。それは、彼がツインズに与えた四球の数だ。



今井はメジャーリーグで2番目に悪い1イニングあたりの四球率でこの試合に臨んだ。



9.95 BB/9という数字は、規定投球回に達している投手の中では、チームメートのブライアン・アブレイユ（10.8 BB/9）に次ぐ悪さだった」と伝えている。



今井が調子よく投げていたものの、降雨中断によって水を差される場面があった。



これに関しては「雨天による試合中断がなければ、今井はもっと長く投げたかっただろうことは明らかだった」との見解を示している。



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