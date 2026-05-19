「天敵だ」今永昇太、苦手なブルワーズ戦で8失点KO！？　今季絶好調も大崩…















今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、18日（日本時間19日）に行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に登板し、5回途中まで投げて9安打8失点2奪三振という散々な結果に終わった。苦手意識が克服できていないと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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今永は今季ここまでの9登板で4勝3敗、防御率2.32、59奪三振という好成績を残していた。











絶好調だった2024年のルーキーシーズンを彷彿とさせる活躍を見せ、カブス投手陣の中で最も調子が良い選手だと言える。



その中で迎えたブルワーズ戦は、苦手意識を払拭するチャンスでもあったが、これまでと同様に苦戦を強いられることになる。



今永は初回を三者凡退に抑えるが、2回にはクリスチャン・イエリチ外野手にソロホームランを打たれてしまう。



それでも3回は4人で終わらせ、冷静さを保っているように見えた。



しかし、4回には一死1、3塁のピンチからジェーク・バウアーズ内野手にタイムリーヒットを打たれて失点すると、サル・フリリック外野手にはタイムリーツーベースヒットを許す。



さらに、ジャクソン・チョウリオ外野手にもタイムリーヒットを打たれたことで、この回だけで4点を失うことになった。



そして、5回にはバウアーズにスリーランホームランを浴び、大崩れしたところで降板となっている。



カブスは3-9で敗れ、今永は敗戦投手となった。



この結果を踏まえ、同紙は「今永は、過去3シーズンで64試合に先発登板し、通算防御率3.38という素晴らしい成績を残している。



ブルワーズ戦を除けば、これまで素晴らしい投球を見せてきた。



ブルワーズ戦では、これまでに5試合に先発登板しているが、26回3分の1イニングで22失点を喫している。防御率は7.52と、非常に厳しい数字だ。



彼のような優秀な投手が、苦戦するだけでなく、対戦したほぼ毎回ブルワーズに敗れているのは少し意外だ。



彼は現在カブスで最も健康な先発投手だが、ブルワーズ相手には全く運がない。



ブルワーズは今永にとって天敵なのだ」と伝えている。



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