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ロサンゼルス・ドジャースは、今夏のトレード期限までに外野手を1人、あるいは複数人放出する可能性が高いとみられている。その中で、誰をトレード要員にすべきかを巡って議論が起きているが、好調のアンディ・パヘスを放出すべきとの声があがった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ドジャースが大物獲得に本格的に動くのであれば、パヘスかジェームズ・ティブス3世外野手の名前が候補に挙がると見られている。両選手はそれぞれ素晴らしいスタートを切り、評価を大きく高めている。











特にパヘスは、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン内野手らが並ぶ超強力打線の一角を担い、今季はリーグ上位の打撃成績を残している。



一方で、ドジャース傘下にはホスエ・デパウラ外野手やザイア・ホープ外野手、エドゥアルド・キンテロ外野手、マイク・シロタ外野手といった有望株も控えている。外野の層が厚くなっていることで、パヘスらに圧力がかかっているようだ。



デーブ・ロバーツ監督は「アンディはこの2年で本当に成熟した。メジャーリーガーとして自分が何者なのか、攻守両面で安定した選手になるために何が必要なのかを理解し始めている」と評価しており、パヘスが放出となれば、ドジャースファンにとって大きな衝撃となるだろう。



急浮上したパヘスらの放出案について、パレロ氏は「ドジャースはパヘスの能力を把握しているが、ティブス3世は未知数だ。メジャーで十分な試合数をこなすまでは、その真価は分からない。そのため、彼はトレードの駒となり、パヘスは残留して、チームを構築する上で中核となる存在でなければならない」と言及した。





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