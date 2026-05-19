













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、トロント・ブルージェイズからエリック・ラウアー投手を金銭トレードで獲得した。投手陣に故障者が相次いでいる中での加入となったが、起用法は流動的なものになるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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ラウアーはメジャーデビューした2018年から昨季まで、MLBでは通算148試合に登板している左腕投手。今季は8登板、1勝5敗、防御率6.69と結果を残せていなかった中、同12日にDFAとなっていた。











一方、ドジャース投手陣は開幕からここまで、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エドウィン・ディアス投手、ジャック・ドライヤー投手など故障者が続出。空いた穴をどのように埋めていくか注目されている。



同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はラウアーについて、リリーフ兼スイングマンとして起用する方針を示しており、状況次第では先発登板の機会も与えられる見込みだ。スネルが肘の故障で数か月離脱する予定となっている中、ラウアーは今後の投手陣における新たな左腕オプションとなる」と記している。





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