ポルトガルサッカー連盟（FPF）は19日、FIFAワールドカップ2026に臨むポルトガル代表候補メンバー27名を発表した。
7大会連続9回目のW杯出場となる優勝候補の一角に挙がるポルトガル。本大会ではコロンビア代表、ウズベキスタン代表、DRコンゴ代表と同じグループKに入っている。
その本大会に向けてロベルト・マルティネス監督は、史上初の6大会連続出場となるエースのクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）やブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）ら27名を順当に招集した。
一方、DFアントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）やロドリゴ・モラ（ポルト）、ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）といった国内組が惜しくも落選となった。
ポルトガル代表のメンバー27名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
リカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ／トルコ）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
▼MF
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）