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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、ロサンゼルス・エンゼルス戦で相手を圧倒する投球を披露した。開幕から調子が上がらなかった佐々木だけにこの日の投球は圧巻だったが、本人は満足していないようだ。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。



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MLBでのキャリアにおいて、佐々木が7回を投げ切ったのはこの試合が初めてであり、奪三振8は自己最多記録を更新した。また、四球を出さずに先発したのも今回が初めてだった。











さらに、佐々木は91球を投じ、そのうち69球がストライクで、ボールはわずか22球だった。全投球の76％でストライクを奪うなど、彼はこれまでにない高水準の制球力を披露した。



しかし、佐々木自身はこの日の投球について「実は前回の登板の方が調子は良かった。今日はストライクを少し多く投げることができたし、守備も素晴らしかったし、打線もたくさん点を取ってくれた」と振り返った。



好投を見せた佐々木についてウィリアムス氏は「ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手の負傷により、ドジャースは先発投手が不足しており、彼には高度な投球が求められていた。彼はその期待に応え、ドジャースが評価しているポテンシャルの一部を見せ始めている」と言及した。





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