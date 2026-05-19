













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、サンディエゴ・パドレスと戦い0-1で敗れた。先発の山本由伸投手は終盤まで好投しながら無援護に泣いたが、米メディア『ドジャースビート』は、本来なら勝利投手に値するような試合だったと同情を寄せている。



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同戦の山本は初回にいきなり先制のソロ本塁打を浴びるも、そこから7回まで追加点は許さず、7回1失点、被安打3、四球2、8奪三振といった投球成績でマウンドを降りた。しかし、打線が1点も援護できなかったため、今季4敗目が記録されることになってしまった。











同メディアは「山本はもっと報われるべきだった。シンプルにそれに尽きる。スコアボードを動かしたのは、序盤のたった一つのミスだけだった。打線にはその流れを取り戻すチャンスが十分にあった。にもかかわらず、それを生かせなかった。送りバント一つ。犠牲フライ一つ。右方向へのゴロ一つ。外野の間を破るライナー一つ。そのどれか一つでもあれば、試合全体がひっくり返っていたように思えた。だが、何も起こらなかった」と言及。



続けて、「彼は長いイニングを投げ、落ち着きを見せ、本来なら勝ち星が付くべき内容の投球をした。それなのに、打線はまたしても彼を援護できなかった。その結果、素晴らしい内容にもかかわらず、記録には無情な敗戦投手の『L』が刻まれることになった」と記している。





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