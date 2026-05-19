チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが19日、自身の公式Instagram（＠joaopedro.oficial）を通して、FIFAワールドカップ2026に臨む同代表のメンバーからの落選を受けての心境を綴った。

現在24歳のJ・ペドロは、ブライトン在籍時の2023年11月にブラジル代表デビュー。その後行われたコパ・アメリカ2024でのメンバー入りこそ叶わなかったが、以降もコンスタントに“セレソン”入りを果たし、これまでに国際Aマッチ通算で8キャップを刻んでいる。

昨夏に加入したチェルシーでは攻撃陣の中心選手としてチームをけん引し、ここまで行われた今季の公式戦通算で49試合出場20ゴール9アシストを記録。今月19日には、ファン投票で決まるクラブの年間MVP（最優秀選手）に輝くなど、充実のシーズンを過ごしている。

チェルシーで結果を残す傍らで、今年3月に行われたブラジル代表の国際親善試合では、同26日に行われたフランス代表戦（●1－2）に途中出場し、続く31日のクロアチア代表戦（○3－1）にはスタメン出場。カルロ・アンチェロッティ体制下では、初陣となった昨年6月シリーズのFIFAワールドカップ2026南米予選、および昨年10月のアジア遠征こそメンバーから外れていたが、昨年9月シリーズ、11月シリーズ、そして今年3月シリーズでは招集を受け、直近の3月シリーズでは出場機会も勝ち得ていたことから、同選手のメンバー入りは濃厚と思われていた。

だが、18日にブラジルサッカー連盟（CBF）が発表したFIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名のリストに、J・ペドロの名前はなかった。

ブラジル代表メンバーからの落選を受け、J・ペドロは19日、自身の公式Instagramのストーリーズ機能を用いて、率直な心境を吐露。次のような言葉を綴り、FIFAワールドカップ2026における母国の躍進を願った。

「僕は常にベストを尽くすよう心がけてきた。。残念ながら、ワールドカップで母国を代表するという夢は叶わなかったけれども、僕はいつも通り、冷静さを保ち、集中し続けている」

「喜びだけでなく、悔しさもサッカーの一部だと思っている。これからは、現地に行くみんなの健闘を祈ることにするよ。僕も一人のファンとして、6度目の優勝を勝ち獲ってくれることを願っている」

【画像】ブラジル代表のW杯メンバー26名