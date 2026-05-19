













大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、ペトコ・パークでのサンディエゴ・パドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。3打数2安打と活躍し、好調をキープしている。



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4試合連続安打中の大谷。この日も左飛、四球、捕安、右前打となり、3打数2安打1四球と大活躍だった。第1打席はアウトにこそなったが良い角度でフライが上がり、大谷らしい飛球が見られた。











4回の打席は四球で出塁。その後二盗を試みたが、パドレス捕手のロドルフォ・ドゥランの好送球や、遊撃手ザンダー・ボガーツのナイスタッチによって阻まれて失敗。今季初の盗塁死を記録した（企図7：成功6：失敗1）。



第3打席はボテボテのゴロが捕手の前に転がったが、内野安打をもぎ取り5試合連続安打とする。第4打席は変化球を強く引っ張り、一二塁間を抜ける右前打。これで3試合連続のマルチ安打と、状態は上がってきている。



この試合、ドジャースは山本由伸が先発し、7回1失点8奪三振と力投。しかし、打線がパドレス投手陣の前に沈黙し、ドジャースは0-1で敗戦。山本は4敗目（3勝）を喫している。



ドジャースは首位攻防戦の1戦目を落とし、29勝19敗の貯金10。首位の座を0.5差で宿敵パドレスに明け渡す形となった。























【実際のシーン】調子を上げてきた？大谷翔平の2安打がこちら

MLB Japanの公式Xより













💪 5試合連続安打！



3打数2安打1四球！



直近7試合の打率を.345としています🔥



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【了】