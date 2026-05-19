今日の運勢 5月20日（水） 12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月20日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月20日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？柔軟な考え方ができて、周りの人から褒められたり喜ばれたりするようです。これまで努力してきたことが認められる場合もあります。頑張って良かったと思えることでしょう。今日は自分に対してプレゼントをしてみるのもアリ。楽しいことが盛りだくさん。退屈に感じていたことが終わって、自然と笑顔も増えるようです。ありのままの自分を認めてくれるような出会いもある予感。友人として接していくうちに、距離が縮まるかも。穏やかな気分で過ごせるようです。慌てるようなことも起こりにくく、自分らしく活動できることでしょう。時間にゆとりがあれば、身の回りを片付けるのもおすすめ。梅雨の時期に向けて快適に過ごせるよう整えてください。家族との関わりが増えるかも。相手のために何かしてあげると、感謝されたりあなたが困っているときに手伝ってもらえたりするようです。協力し合える関係性があると、余裕を持って行動できそう。今日は、感性が磨かれるようなことを行ってみると良いかも。美術館などへ出かけて、アートを堪能すると、これまでとは違ったやる気スイッチが入りそう。自分の可能性を広げていきましょう。パートナーや恋人と落ち着いて過ごすことができそう。ふたりの思い出の場所へ出かける予定を立てるのもおすすめ。今後について話し合うと、モヤモヤしていた思いも解消されるようです。のんびり過ごすことができそう。観たかった映画を楽しむなど、やりたくてもできなかったことをやってみましょう。部屋の掃除をしたり料理をしたり、五感が満たされることをすると◎。友人の話を聞いていると、自分と比べて何だか羨ましくなってしまいそう。そんな時はお気に入りのファッションやメイクでモチベーションアップを。好きな場所へ出かけるのも良いでしょう。自分のことを大切にしてみて。仕事や勉強などに集中できそうです。じっくり取り組んでみると、改善点なども見えてきそう。周りとも協力しながら進めていくと良いでしょう。モチベーションが上がるような声がけを意識してみてください。午前と午後で達成したいことを明確にしましょう。テキパキ動いている方が、心と身体のリズムが整ってくるようです。休憩することも忘れずに。好きなお茶や身体に良い食事を取り入れてみて。今日は賑やかな場所よりも、静かなところや自然が多い場所で過ごすと良いでしょう。制限をせず自由に色々なことを思い浮かべてみてください。あなたが求めているものに気づけるかも。我慢していたことがあると、爆発してしまうかも。そうなる前に羽を伸ばすようにしましょう。好きなランチを食べたりお気に入りのラジオや音楽を聴いたりして、リフレッシュを。自分が好きなことや興味があるものを書き出してみましょう。少し先の未来を考えて、今できることを始めてみると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような情報を発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/