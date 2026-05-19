













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初のワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。その第一段階として、まずはナショナルリーグ西地区優勝を果たしたいところだが、ここまでの戦いぶりのままでは難しいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のドジャースは日本時間18日終了時点で、29勝18敗・勝率.617で地区首位に立っている。ただ、2位パドレスとはわずか0.5ゲーム差で、同19日から行われている直接対決3連戦の結果次第では首位陥落の可能性もある。











同メディアは「ドジャースはここ数週間やや低迷しており、打線が十分に機能せず、地区首位で築いていた数ゲーム差のリードを徐々に失ってしまった。さらには、一時的とはいえ首位の座から転落する場面さえあった。こうした最近の失速に加え、パドレスの好調ぶりも相まって、MLB.comの担当記者たちの間には少なからぬ不安が広がっている」と言及。



続けて、「ソニア・チェン記者は『これはドジャース側の問題というより、パドレスが差を縮めたり逆転したりするチャンスをどう生かすかにかかっている。昨年もパドレスは8月に2度、ドジャースを首位から引きずり下ろしたが、どちらもわずか1日だけだった。もしパドレスが適切なタイミングでプレッシャーをかけ続けられれば、今年は本当の優勝争いになるだろう」と記している。





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