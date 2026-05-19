















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの横山聖哉は19日、京セラドーム大阪で行われたファーム・リーグ西地区の広島東洋カープ戦に「8番・二塁」で先発出場。5回にパワフルなスイングでタイムリー二塁打を放った。







両チーム無得点で迎えた5回裏、オリックスは2死三塁で横山の第2打席が回ってきた。カウント2－2からの5球目、広島先発のアドゥワ誠が投じた145キロのストレートを横山が振りぬく。



打球は広い京セラドームの右中間を真っ二つに割るタイムリー二塁打となった。内よりの速球をうまくバットを抜くように運んだ横山の一打で、オリックスが1点を先制した。



オリックスは続く6回に2点を奪われ逆転されるものの、その裏に西野真弘の適時二塁打と山中稜真の犠飛で3－2と再び逆転。そのまま逃げ切り、広島に競り勝った。



この日の横山は2打数1安打1打点、1四球という内容だった。



横山は、2023年ドラフト1位で上田西高から入団。立派な体躯から強烈な打球を放つ大型内野手として期待され、高卒2年目の昨季は二軍で96試合に出場した。



今季もここまで二軍で33試合に出場して打率.225、2本塁打という成績を残している。“強打の左打者”として、さらなる潜在能力の開花が期待される。



























【実際のシーン】右中間真っ二つ！横山聖哉のタイムリー二塁打がこれだ



DAZNベースボールの公式Xより













魅惑のスイング



パワフルに振り抜いた💪

横山聖哉 先制タイムリー2ベース



⚾️オリックス×広島(ファーム)

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