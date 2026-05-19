千葉ロッテマリーンズは6月21日楽天戦(ZOZOマリンスタジアム 17時00分試合開始)に開催される「ALL FOR CHIBA」にてミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手(所属：TOKIOインカラミ)が始球式をすることを発表した。

「ALL FOR CHIBA」では6月19日～21日楽天戦(ZOZOマリンスタジアム)で行われ、千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場。

その目玉イベントとして登場する中井選手は、中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉にゆかりのあるアスリートとして知られている。

中井亜美選手は「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！ マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします！」と意気込みを語っている。

なお、始球式は16時55分頃から行われる予定となっている。

＜フィギュアスケート 中井亜美選手 プロフィール＞

2008年4月27日生まれ。

新潟県出身。

中学入学と同時に千葉県に拠点を移す。

2025-26シーズンにシニアデビューし、見事ミラノ・コルティナオリンピック代表入り。

【25-26シーズンの主な戦績】グランプリシリーズ フランス大会優勝、グランプリファイナル 2位、四大陸選手権 2位・ミラノ、コルティナオリンピック 3位

【関連記事】

【了】