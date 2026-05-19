トルコサッカー連盟（TFF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の暫定メンバー35名を発表した。
欧州予選グループEをスペイン代表に次ぐ2位で終えたトルコ代表は、プレーオフ・パスC準決勝でルーマニア代表、決勝でコソボ代表を撃破し、ベスト4に進出した日韓大会以来24年ぶり通算3回目のワールドカップ出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、開催国のアメリカ代表と対戦する。
本大会開幕まで1カ月を切った中、現地時間18日には暫定メンバー35名の顔ぶれが明らかに。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督はハカン・チャルハノール（インテル／イタリア）やアルダ・ギュレル（レアル・マドリード／スペイン）、ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／イタリア）ら欧州屈指の名門でプレーする主力を順当に選出。ブライトンで三笘薫のチームメイトであるフェルディ・カドゥオールも名を連ねた。
メンバーは今後26名に絞り込まれることに。29日からは国内でトレーニングキャンプが行われ、6月1日にはイスタンブールにて北マケドニア代表とのテストマッチを実施。その後、決戦の地である北中米へと渡り、本大会開幕直前の7日にはベネズエラ代表との国際親善試合を行う。今回発表された暫定メンバー35名は以下の通り。
▼GK
アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
エルシン・デスタノグ（ベシクタシュ）
メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）
ムハメド・シェンゲゼル（イスタンブール・バシャクシェヒル）
ウグルカン・チャクル（ガラタサライ）
▼DF
アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）
アフメジャン・カプラン（NEC／オランダ）
チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）
エレン・エルマリ（ガラタサライ）
フェルディ・カドゥオール（ブライトン／イングランド）
メリフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）
ムスタファ・エスキヘラチ（トラブゾンスポル）
オザン・カバク（ホッフェンハイム／ドイツ）
サメト・アカイドゥン（チャイクル・リゼスポル）
ユスフ・アクチチェク（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ゼキ・チェリク（ローマ／イタリア）
▼MF
アタカン・カラソル（シュトゥットガルト／ドイツ）
デミル・エゲ・ティクナズ（ブラガ／ポルトガル）
ハカン・チャルハノール（インテル／イタリア）
イスマイル・ユクセキ（フェネルバフチェ）
カーン・アイハン（ガラタサライ）
オルクン･コクチュ（ベシクタシュ）
サリフ・エズカン（ドルトムント／ドイツ）
▼FW
アラル・シムシシュ（ミッティラン／デンマーク）
アルダ・ギュレル（レアル・マドリード／スペイン）
バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）
ジャン・ウズン（フランクフルト／ドイツ）
デニス・ギュル（ポルト／ポルトガル）
イルファン・カフヴェジ（カスムパシャ）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／イタリア）
ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）
オーウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）
ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）
ユスフ・サル（イスタンブール・バシャクシェヒル）