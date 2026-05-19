トルコサッカー連盟（TFF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の暫定メンバー35名を発表した。

欧州予選グループEをスペイン代表に次ぐ2位で終えたトルコ代表は、プレーオフ・パスC準決勝でルーマニア代表、決勝でコソボ代表を撃破し、ベスト4に進出した日韓大会以来24年ぶり通算3回目のワールドカップ出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、開催国のアメリカ代表と対戦する。

本大会開幕まで1カ月を切った中、現地時間18日には暫定メンバー35名の顔ぶれが明らかに。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督はハカン・チャルハノール（インテル／イタリア）やアルダ・ギュレル（レアル・マドリード／スペイン）、ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／イタリア）ら欧州屈指の名門でプレーする主力を順当に選出。ブライトンで三笘薫のチームメイトであるフェルディ・カドゥオールも名を連ねた。

メンバーは今後26名に絞り込まれることに。29日からは国内でトレーニングキャンプが行われ、6月1日にはイスタンブールにて北マケドニア代表とのテストマッチを実施。その後、決戦の地である北中米へと渡り、本大会開幕直前の7日にはベネズエラ代表との国際親善試合を行う。今回発表された暫定メンバー35名は以下の通り。

▼GK

アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

エルシン・デスタノグ（ベシクタシュ）

メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）

ムハメド・シェンゲゼル（イスタンブール・バシャクシェヒル）

ウグルカン・チャクル（ガラタサライ）

▼DF

アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）

アフメジャン・カプラン（NEC／オランダ）

チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）

エレン・エルマリ（ガラタサライ）

フェルディ・カドゥオール（ブライトン／イングランド）

メリフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）

ムスタファ・エスキヘラチ（トラブゾンスポル）

オザン・カバク（ホッフェンハイム／ドイツ）

サメト・アカイドゥン（チャイクル・リゼスポル）

ユスフ・アクチチェク（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ゼキ・チェリク（ローマ／イタリア）

▼MF

アタカン・カラソル（シュトゥットガルト／ドイツ）

デミル・エゲ・ティクナズ（ブラガ／ポルトガル）

ハカン・チャルハノール（インテル／イタリア）

イスマイル・ユクセキ（フェネルバフチェ）

カーン・アイハン（ガラタサライ）

オルクン･コクチュ（ベシクタシュ）

サリフ・エズカン（ドルトムント／ドイツ）

▼FW

アラル・シムシシュ（ミッティラン／デンマーク）

アルダ・ギュレル（レアル・マドリード／スペイン）

バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）

ジャン・ウズン（フランクフルト／ドイツ）

デニス・ギュル（ポルト／ポルトガル）

イルファン・カフヴェジ（カスムパシャ）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス／イタリア）

ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）

オーウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）

ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）

ユスフ・サル（イスタンブール・バシャクシェヒル）