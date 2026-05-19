メルキュール横須賀 ビストロ・ブルゴーニュ

横須賀のビストロ・ブルゴーニュで、爽やかな抹茶を主役にした初夏にピッタリのアフタヌーンティーが始まりました。

【横須賀市】メルキュール横須賀、老舗和菓子さかくら総本家とコラボ抹茶アフタヌーンティー5月開始

老舗和菓子店とのコラボスイーツ

旬の味・地元食材を活かした「DISCOVER LOCAL（ディスカバー・ローカル）」をテーマにした、アフタヌーンティー企画の第2弾。

今回は、横須賀の老舗和菓子屋「さかくら総本家」（1891年創業）とのコラボレーションスイーツと、抹茶スイーツが顔を揃えた和を感じるアフタヌーンティーです。

メニュー内容

ヨコスカ・チェリー・チーズケーキ 〜おめかしミニ〜飲むスイーツ～Very Matcha～ 抹茶のチョコ オーツミルク モクテル横須賀ミニどら焼き 抹茶クリーム抹茶ロールケーキとアイスのスぺルポゼ抹茶オペラとマスカット抹茶カンノーロ ～横須賀海軍羊羹を添えて～抹茶テリーヌとベリーソース抹茶クッキー抹茶チョコレートクリームチーズ＆ローストポークのロールサンドグリーンピースのパリソワール ～ミニクロワッサン添え～サーモンリエットと人参のボンボンアスパラガス＆プロシュートのロール ～オレンジトマトのコンフィ～

抹茶の涼やかなグリーンが映える、ころんと可愛らしいフォルムのスイーツたち。

飲むスイーツ～Very Matcha～ 抹茶のチョコ オーツミルク モクテル

優雅なアフタヌーンティーの始まりは、金箔をあしらった華やかな見た目が気分を上げてくれる抹茶のモクテルで乾杯を。

抹茶のほろ苦さとチョコシロップの甘さをオーツミルクがやさしく包み込む、さっぱりとした後味が印象的な一杯です。

横須賀ミニどら焼き 抹茶クリーム

横須賀の老舗和菓子店さかくら総本家の銘菓を、ホテル仕様に特別アレンジしたコラボスイーツ。

ふんわりとした生地に自家炊きの粒餡、上品な抹茶クリームが特徴の「横須賀どらやき 抹茶クリーム」を、アフタヌーンティーで食べやすいように一口サイズに。仕上げに抹茶と金箔をまとわせ、ホテルならではの上質な和菓子に仕上げています。

抹茶カンノーロ ～横須賀海軍羊羹を添えて～

明治時代、さかくら総本家が海軍から長期保存できる甘味を作って欲しいと依頼を受けて誕生したのが「海軍羊羹」。

抹茶とカスタードクリーム入りのカンノーロに「海軍羊羹」をトッピング。サクサクのカンノーロとコクと香りが豊かな抹茶のクリーム、そこに羊羹が出会った新しい味わいです。

日本と異文化が交差する、横須賀ならではの限定スイーツ。

※カンノーロとは、イタリア伝統の揚げたお菓子のこと。

セイボリー

今回のアフタヌーンティーは、セイボリー（甘くない塩気のある軽食）もさらに充実しています。

ミニチュアサイズのクロワッサンが浮かぶのは、見た目にも爽やかな「グリーンピースのパリソワール」。「クリームチーズ＆ローストポークのロールサンド」は、さすがフレンチレストランの風格を感じる上質な味。

一際目を惹く、小さなオレンジのようなキュートなビジュアルの「サーモンリエットと人参のボンボン」。絶妙な塩気とクリーミーさは、ワインと合わせたくなります。

フリーフローのドリンク

ドイツのプレミアムティーブランド「ロンネフェルト」の紅茶をメインとした、フリーフローのドリンクメニュー。

抹茶と和菓子の繊細な甘みに紅茶のやわらかな渋みが調和する、和と洋の新たな一面を楽しむことができます。

ドリンクメニュー

ロイヤルミルクティー（ホット／アイス）紅茶7種：ダージリンサマーゴールド／アールグレイ／イングリッシュブレックファースト／ジャスミンゴールド／ルイボスクリームオレンジ／スィートベリーズ／フルーツカモミールコーヒー各種

今回のアフタヌーンティーメニューを、特に引き立てるのが「メルキュール横須賀特製 ロイヤルミルクティー」。この季節は、アイスでいただくのがオススメです。

横須賀のベイビューを楽しみながら

メルキュール横須賀19階のビストロ・ブルゴーニュからは横須賀港のベイビューが望め、初夏の昼下がりを優雅に過ごすのに最適なロケーションです。

横須賀の老舗和菓子店とホテルのコラボスイーツと、抹茶と紅茶のマリアージュをぜひこの機会に。

予約は、電話又はメルキュール横須賀公式サイトから。

Very Matcha! 抹茶に恋する 初夏のアフタヌーンティー

提供期間

2026年5月1日（金）～6月30日（火）

提供時間

平日 12:00～17:00 (L.O. 15:00)土日祝日 13:30～17:00 (L.O. 15:00)

料金

・お一人様 5,500円※全て税込・サービス料込・120分制

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