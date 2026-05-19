













大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、ペトコ・パークでのサンディエゴ・パドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。4回に盗塁を企図したが失敗に終わり、今季初の盗塁死となった。



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初回にパドレスに1点を先制されたドジャースは4回、先頭の大谷が四球で出塁する。続くムーキー・ベッツは遊直に倒れ、打席には3番のフレディ・フリーマン。その2球目、大谷が盗塁を仕掛けた。











投球は133キロと球速の遅いスライダーだったが、パドレス捕手のロドルフォ・ドゥランが機敏なステップから二塁へ低い送球を送る。



この送球が一塁寄りに逸れるが、遊撃のザンダー・ボガーツが見事に捕球し、タッチに繋げる。滑り込んだ大谷はタッチと重なるような格好となってしまい、アウトとなった。



大谷は今季7度目の盗塁企図で、初めての失敗。結果的にチャンスを逃す形となったが、パドレス守備陣の好プレーが光った場面であった。



同じナショナルリーグ西地区のライバル・パドレスとの今季初カード。現在はドジャースが首位、0.5差でパドレスが2位となっており、ファンのボルテージが高まる3連戦となりそうだ。

























【動画】大谷がスチール失敗…今季初の盗塁死がこちら

MLBの公式Xより













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【了】