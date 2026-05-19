ドジャースの大谷翔平【写真：Getty Images】





　


大谷翔平　最新情報

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は18日（日本時間19日）、ペトコ・パークでのサンディエゴ・パドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。4回に盗塁を企図したが失敗に終わり、今季初の盗塁死となった。
 
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　初回にパドレスに1点を先制されたドジャースは4回、先頭の大谷が四球で出塁する。続くムーキー・ベッツは遊直に倒れ、打席には3番のフレディ・フリーマン。その2球目、大谷が盗塁を仕掛けた。
 

　

 
　投球は133キロと球速の遅いスライダーだったが、パドレス捕手のロドルフォ・ドゥランが機敏なステップから二塁へ低い送球を送る。
 
　この送球が一塁寄りに逸れるが、遊撃のザンダー・ボガーツが見事に捕球し、タッチに繋げる。滑り込んだ大谷はタッチと重なるような格好となってしまい、アウトとなった。
 
　大谷は今季7度目の盗塁企図で、初めての失敗。結果的にチャンスを逃す形となったが、パドレス守備陣の好プレーが光った場面であった。
 
　同じナショナルリーグ西地区のライバル・パドレスとの今季初カード。現在はドジャースが首位、0.5差でパドレスが2位となっており、ファンのボルテージが高まる3連戦となりそうだ。


 






　


【動画】大谷がスチール失敗…今季初の盗塁死がこちら
MLBの公式Xより
 

　

 

Rodolfo Durán throws out Shohei Ohtani at second! 🎯

— MLB (@MLB)

 
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【了】