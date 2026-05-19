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ロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手が肘の遊離体を除去する手術を受けることを発表し、先発ローテーションの補強が課題となっている。そこで、オークランド・アスレチックスのルイス・セベリーノ投手をトレードで獲得する可能性が浮上した。米メディア『ヘビー』のTJ・フレンチ記者が言及した。



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ドジャースはすでにタイラー・グラスノー投手も離脱しており、大谷翔平選手や山本由伸投手らがいるとはいえ、デーブ・ロバーツ監督はブルペンデーを複数回採用せざるを得ない状況にある。その中で、今夏のトレード市場で先発投手の獲得に動くべきかどうかが注目されている。











ドジャースが獲得に動く候補の1人として名前が挙がっているのがセベリーノだ。メジャー11年目のセベリーノは今季、アスレチックスで10試合に先発登板し、防御率4.45を記録。圧倒的な数字ではないが、本拠地の影響で防御率が増加しているとされ、依然として力のある速球と優れたカーブを持っている。



セベリーノを獲得する場合のドジャースのトレード要員としては、マイク・シロタ外野手とジャクソン・フェリス投手の名前が挙がっている。先発投手の負傷離脱が相次ぐ中で、ドジャースが有望株を放出して実績ある右腕を加えるという案だ。



先発投手の補強が急務となったドジャースについて、フレンチ氏は「トレード市場に出る可能性のある選手として、年俸4500万ドル（約71億円）のセベリーノがいる。ドジャースは彼の獲得を真剣に検討すべきだ」と言及した。





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