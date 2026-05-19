大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷を筆頭とした数多のスター選手はもちろん、将来が期待されるプロスペクトも複数名抱えている。こうした選手たちはトレード要員としても価値が高いが、米メディア『ドジャースウェイ』は今後の動きを注視している。

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同メディアによると、MLB公式サイトの一つである『MLBパイプライン』は先日、今季のプロスペクトランキングトップ100を更新。ドジャースはトップ100に7選手がランクインし、その内4名はトップ50入りを果たしたという。

これを踏まえた上で、同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏とドジャースがその気になれば、トレード期限を支配できることに疑いの余地はない。これは適切な時期に、思い通りの動きをするための準備を整えているということだ。同時に、チームがぜいたく品を思う存分買い漁ることができるという意味でもある」と指摘。

続けて、「それは、早期復帰の可能性が出てきたタリック・スクーバル投手なのか、あるいは、ヒューストン・アストロズが売り手に回った場合のヨルダン・アルバレス内野手なのか、もしくは、まだ誰も注目していないスター選手なのか。フリードマン氏は自分が欲しいと思った選手に対してなら、ほとんど何の不安もなく他球団を上回る条件を提示できる立場にある。実際に動くかどうかは別としても、ドジャースには非常に多くの可能性と選択肢が広がっている」と記している。

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