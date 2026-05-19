パリ・サンジェルマン（PSG）は18日、フランス代表FWウスマン・デンベレの状態について発表した。

デンベレは現地時間18日に行われたリーグ・アン最終節のパリFC戦に先発出場したものの、27分にポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスとの交代でピッチを後に。目立った接触等はなかったが、前半の早い時間帯での交代ということもあり、何らかのアクシデントが発生したものと見られていた。

PSGの発表によると、デンベレが右ふくらはぎの違和感を訴えたため、ルイス・エンリケ監督は予防措置として交代の決断を下したとのこと。今後数日間は治療を受ける予定だという。現地時間30日に控えるアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝の出場可否は現時点で不透明。フランス紙『レキップ』は「関係者の間で懸念を引き起こしており、CL決勝を欠場する可能性を完全に否定するものではない」とも報じている。

PSGのCL初制覇に大きく貢献したデンベレは世界最高のサッカー選手に贈られるバロンドールを受賞。今シーズンは負傷に悩まされながらも、ここまで公式戦39試合出場19ゴール11アシストという成績を残し、リーグ・アン5連覇と2シーズン連続のCL決勝進出に大きく貢献した。また、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバーにも名を連ね、開幕まで1カ月を切った本大会での活躍が期待されている。

連覇がかかるCL決勝まで約2週間。エースナンバー「10」を背負うバロンドーラーが欠場となればPSGにとっては大きな痛手だが、それまでにコンディションを整えることができるだろうか。

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