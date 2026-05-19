ブラジルサッカー連盟（CBF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

南米予選で大苦戦を強いられながらも、昨年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル代表。約1カ月後に開幕する本大会ではモロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同じグループCに入り、2002年の日韓大会以来となる24年ぶり通算6回目の優勝を目指す。

本大会の開幕まで1カ月を切った中、覇権奪還を目指すサッカー王国のメンバーがついに決定。アンチェロッティ監督はGKアリソン（リヴァプール／イングランド）やDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）らを順当に選出。ネイマール（サントス）も名を連ね、自身4度目のワールドカップに臨むこととなった。

一方、FWジョアン・ペドロやMFアンドレイ・サントス（ともにチェルシー／イングランド）やリチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）らは落選となっている。今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

アリソン（リヴァプール／イングランド）

エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）

ウェヴェルトン（グレミオ）

▼DF

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）

ダニーロ（フラメンゴ）

ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ダニーロ（ボタフォゴ）

ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）

ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▼FW

エンドリッキ（リヨン／フランス）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ネイマール（サントス）

ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

ハイアン（ボーンマス／イングランド）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）