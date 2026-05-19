ブラジルサッカー連盟（CBF）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
南米予選で大苦戦を強いられながらも、昨年5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル代表。約1カ月後に開幕する本大会ではモロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同じグループCに入り、2002年の日韓大会以来となる24年ぶり通算6回目の優勝を目指す。
本大会の開幕まで1カ月を切った中、覇権奪還を目指すサッカー王国のメンバーがついに決定。アンチェロッティ監督はGKアリソン（リヴァプール／イングランド）やDFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）らを順当に選出。ネイマール（サントス）も名を連ね、自身4度目のワールドカップに臨むこととなった。
一方、FWジョアン・ペドロやMFアンドレイ・サントス（ともにチェルシー／イングランド）やリチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）らは落選となっている。今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（フェネルバフチェ／トルコ）
ウェヴェルトン（グレミオ）
▼DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
グレイソン・ブレーメル（ユヴェントス／イタリア）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ロジェール・イバニェス（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド／サウジアラビア）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▼FW
エンドリッキ（リヨン／フランス）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
イゴール・チアゴ（ブレントフォード／イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネイマール（サントス）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）