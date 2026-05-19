キュラソーサッカー連盟（FFK）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むキュラソー代表メンバー26名を発表した。

かつてはオランダ領アンティル代表として活動していたキュラソー代表。2010年にオランダ領キュラソーが解体され、キュラソー代表としての活動をスタートすると、オランダにルーツを持つ選手らが集まり、徐々に力をつけて初のW杯出場を果たした。

人口は約15万人で面積は約444平方キロメートル。人口は歴代最少のアイスランド代表（2018年出場）を塗り替え、面積はカタール代表（2022年出場）を塗り替えるキュラソーだが、チームをW杯に導いたディック・アドフォカート監督が2月末に辞任。娘の健康状態を理由にチームを離れると、後任にフレッド・ルッテン監督が就任したものの、3月の親善試合で連敗。すると、FFKは即時解任し、アドフォカート前監督が電撃復帰することが決定した。

アドフォカート監督が選んだ26名は、3月の活動に呼ばれた26名がそのまま招集されることに。マンチェスター・ユナイテッドでもプレー経験のあるFWタヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）やキャプテンのレアンドロ・バクーナ（ウードゥル／トルコ）らが順当に選出。一っぽ腕、今冬ドルトムントからデュッセルドルフへと移籍したFWジョルディ・パウリーナが選外となった。なお、12名はオランダの世代別代表を経験している。

初のW杯を戦うキュラソーは、初戦でドイツ代表と対戦。第2戦でエクアドル代表、第3戦でコートジボワール代表と対戦する。今回発表されたキュラソー代表のメンバーは以下の通り。

◆■キュラソー代表

▼GK

タイリック・ボダック（テルスター／オランダ）

トレヴァー・ドールンブッシュ（フェンロ／オランダ）

エロイ・ルーム（マイアミFC／アメリカ）

▼DF

リーシェドリー・バズール（コンヤスポル／トルコ）

ジョシュア・ブレネット（カイセリスポル／トルコ）

ロション・ファン・エイマ（RKCワールワイク／オランダ）

シェレル・フロラヌス（ズヴォレ／オランダ）

デヴェロン・フォンヴィル（NEC／オランダ）

ユリエン・ハーリ（アブハー／サウジアラビア）

アルマンド・オビスポ（PSV／オランダ）

シュランディ・サンボ（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

▼MF

ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム／オランダ）

レアンドロ・バクーナ（ウードゥル／トルコ）

リヴァノ・コメネンシア（チューリヒ／スイス）

ケヴィン・フェリダ（デン・ボッシュ／オランダ）

アルジャニ・マルタ（ロザラム・ユナイテッド／イングランド）

タイリース・ノスリン（テルスター／オランダ）

ゴッドフリート・ルメラトゥ（RKCワールワイク／オランダ）

▼FW

ジェレミー・アントニッセ（キフィシア／ギリシャ）

タヒス・チョン（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）

ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ／イスラエル）

ソンチェ・ハンセン（ミドルスブラ／イングランド）

ヘルファネ・カスタネール（トレンガヌ／マレーシア）

ブランドリー・クワス（フォレンダム／オランダ）

ユルゲン・ロカディア（マイアミFC／アメリカ）

ヤール・マルガリータ（ベフェレン／ベルギー）