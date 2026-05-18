大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていたブレイク・スネル投手が左肘の手術を受けることになった。チームにとっては大きな痛手となるが、不幸中の幸いか、今季絶望までには至らないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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今季のスネルは開幕から左肩のコンディション不良により離脱していたが、日本時間10日の試合でメジャーに復帰。ところが、同16日の試合を登板回避すると、同20日に左肘遊離軟骨除去手術を受けることになったと球団から発表された。

同メディアはロバーツ監督が「私の理解では、火曜日の手術は関節内の遊離体を取り除く処置になる予定で、回復もかなり早い見込みだ。なので、その点については前向きに捉えているし、今季中には確実に戻ってくると考えている。具体的な復帰時期はまだ分からないが、MRIや各種検査結果を踏まえると、思ったより早く復帰できる感触はある」と前向きなコメントを述べたことを紹介。

また、「MLBでは、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手が『ナノニードル』と呼ばれる最新の処置を受けている。彼は手術から最短6週間で復帰できる見込みとされており、もしスネルも同様の処置、あるいはその類似手法を受けるのであれば、さらに早い回復となる可能性もある」と、有効な手術方法が存在することも伝えている。

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