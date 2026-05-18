「日本はドジャース中心」村上宗隆の成功を収益化できるか！？　ホワイト…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、予想を遥かに超えるスピードでホームランを積み重ね、ア・リーグの本塁打ランキングで首位を走っている。しかし、依然として日本のネットワークを支配しているのは、大谷翔平選手を擁するロサンゼルス・ドジャースだ。ホワイトソックスがこの状況を変えるには困難な戦いになると、米メディア『ドジャースウェイ』が報じている。

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ホワイトソックスは今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された村上と2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

意外にもドジャースのような金満球団が争奪戦に参加しなかったこともあり、想定を下回る契約金で交渉が成立している。

すると村上は、開幕戦から3試合連続ホームランを放ち、間を開けて5試合連続ホームランも記録するなど、怒涛の勢いで本塁打数を積み上げた。

3度MVPに輝いた経験を持ち、ア・リーグのシーズン最多本塁打記録保持者でもあるニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手と激戦を演じながらも、村上は現時点で17本塁打でレースのトップを走っている。

当然ながら、村上は日米で大きな注目を浴びており、同メディアによると「ホワイトソックスは、ドジャースが山本由伸と大谷のスター性によって日本での人気を高めたように、村上の成功を収益化したいと考えている」という。

しかし、それは簡単なことではないようだ。

ホワイトソックスの最高マーケティング責任者であるブルックス・ボイヤー氏は「より大きなハードルとなっているのは、ロサンゼルスで投じられている資金の規模だ。

日本のテレビでどれだけ放映されるかが非常に重要だが、日本の全国ネットはドジャース中心になっている。

まさにドジャースは、“国民的チーム”のような存在になっているのだ」と語り、資金力の差が困難な状況を生んでいるとの見解を示した。

それを踏まえ、同メディアは「大谷がチームに加わったことで、ドジャースの国際的な優位性は一変した。

だが、その後もドジャースは攻勢の手を緩めていない。

スポンサー展開に加え、アジア地域でのスカウティング強化や海外開催シリーズなど、積極的な取り組みを続けている。

ロサンゼルス・エンゼルスでさえ、大谷の日本での人気をドジャースほどには活用できなかった。

もし本気でこの分野でホワイトソックスがドジャースに追いつきたいのであれば、まず最優先でやるべきことは、村上との契約延長だ。

実現できなければ、彼がフリーエージェント（FA）になった瞬間、ドジャースがすぐに獲得へ動くのは間違いない」と分析している。

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【了】